La UE reivindica el Acuerdo de París antes de decisión de Trump

Horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara su decisión respecto a permanecer o no en el Acuerdo de París, la Unión Europea multiplicó sus llamados en defensa del pacto para frenar el cambio climático.

“Trump, por favor, no cambie el clima (político) para peor“, tuiteó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, haciendo una referencia expresa a su homónimo estadounidense.

Para el comisario europeo para Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, quien negoció en nombre de la Comisión el pacto mundial cerrado en diciembre de 2015, “pase lo que pase hoy, el Acuerdo de París continuará“. “Estamos en el lado correcto de la historia“, tuiteó.

1/2 Whatever happens today, the #ParisAgreement will continue, will endure. Because it is our shared, common interest to fight for it.

2/2 We all see the #ParisAgreement as the growth engine of our economies, the key to protect our planet. We are on the right side of history

— Miguel Arias Cañete (@MAC_europa) June 1, 2017