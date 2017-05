Obama y Merkel, con el "corazón roto" por el atentado en Mánchester

En el marco de la visita de Barack Obama a Berlín, el exmandatario estadounidense y la canciller Angela Merkel afirmaron tener el “corazón roto” por el mortal atentado perpetrado el lunes en la ciudad británica de Mánchester.

Ambos líderes se reunieron, por primera vez desde el fin del mandato de Obama, con ocasión de un debate público sobre el estado del mundo.

Barack Obama abrió las conversaciones, en un escenario instalado a los pies de la puerta de Brandeburgo, señalando que él y Merkel tenían “el corazón roto por las pérdidas de vidas humanas” en Mánchester y que estaban “en duelo junto a las familias” de las víctimas.

El exmandatario se había expresado previamente en su cuenta oficial de Twitter (@BarackObama).

Our hearts go out to those killed and wounded in Manchester. Americans will always stand shoulder to shoulder with the people of the UK.

— Barack Obama (@BarackObama) May 23, 2017