Marco Pappa disfruta el Super Bowl con cuatro bellas mujeres

El Super Bowl 51 que se disputó en Estados Unidos atrajo la atención de buena parte del mundo, y Guatemala no fue la excepción, numerosos restaurantes y establecimientos transmitieron el juego, uno de ellos llamó la atención al haberle dado la bienvenida al volante rojo Marco Pablo Pappa.

El partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Atlanta movió al jugador de Municipal al restaurante Hooters donde llamó la atención, especialmente de cuatro meseras, quienes sin pensarlo le pidieron la fotografía del recuerdo.

Ese día los rojos visitaron a Malacateco y sacaron un empate 0-0 por la quinta jornada del torneo Clausura, juego al que no fue convocado Marco Pappa. Según declaraciones del preparador físico del equipo Rubén González, no entró en la lista por decisión técnica, pues aún no está listo para el desgaste físico en esas temperaturas.

Asi se vivio el ambiente del Super Bowl en Hooters Guatemala! No olvides seguirnos en snap chat como Hootersgt Una foto publicada por Hooters Guatemala (@hootersguatemala) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 9:16 PST

Tras ese resultado Municipal bajó una posición y ahora es sublíder con 11 puntos, por debajo de Antigua GFC que suma 12.

“Felices con el guapo @marcopappa10 en el Super Bowl!”, comentó una de las meseras, al mismo tiempo que promocionaba otra de las actividades que ocurrirían esa noche en el restaurante.

Sin lugar a dudas Pappa se lo pasó muy bien luego de haber disfrutado el partido que terminó 34-28 a favor de los Patriotas, luego de un touchdown de oro en tiempo extra, y el gran trabajo del mariscal de campo Tom Brady.







Brady guió una gran recuperación de los Patriotas que iban 19 puntos abajo hasta el medio tiempo, para luego conseguir el empate 28-28 en los segundos finales y obligar a jugar el primer tiempo extra en la historia de los Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).