“Le robó un fajo de billetes”: Frida Sofía acusa de ladrona a la hija de Luis Miguel

La joven empresaria, que acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era niña, afirmó que el closet de Silvia Pinal lo fueron vaciando y acusó a Michelle Salas.

Frida Sofía no guarda silencio cuando de su familia materna se trata y ahora la hija de Alejandra Guzmán, contra quien mantiene un pleito legal tras denunciarla por varios delitos, señaló que los robos a Silvia Pinal, su abuela, se han dado desde hace años y por parte hasta de Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

La única hija de Alejandra Guzmán habría otorgado una entrevista a la revista TVNotas, y replicada por Gustavo Adolfo Infante, en donde señaló que los cercanos a Silvia Pinal, la llamada “última Diva”, le roban constantemente, incluso, dijo, que Michelle Salas se habría llevado un fajo de billetes perteneciente a la matriarca de la familia Pinal.

“Un día Michelle (Salas) le robó un fajón de billetes y mi abuela estaba triste, pero la perdonó. Eso me lo contó mi abuela”, declaró Frida Sofía.

La joven empresaria, que acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era niña, afirmó que el closet de Silvia Pinal lo fueron vaciando y acusó a Michelle Salas, con quien mantiene una fuerte rivalidad, de llevarse las joyas de su abuela.

Además, hace unos días, en entrevista para De primera mano, la polémica joven que enfrenta problemas legales en Estados Unidos, arremetió contra Luis Enrique Guzmán, señalado de haber robado a Silvia Pinal.

“Él es la definición perfecta de un pi*** gato. Es un gato muerto de hambre… Es una rata asquerosa… No le basta con la herencia de Alejandra para su hijo, no le basta con que ya lo hayan mantenido toda su vida, no le basta con venir a molestar a todo el mundo”, declaró.