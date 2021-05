Frida Sofía para Alejandra Guzmán: “Que me devuelva mi inocencia y mi virginidad”

Parece que a la hija de la roquera poco le importa haber sido desheredada, ella sigue pidiendo justicia

En los últimos días se ha rumorado que Alejandra Guzmán desheredó a Frida Sofía y que además le quitó el apartamento en el que vive en Miami.

Sobre esto han opinado los fans y haters. Algunos apoyan a la joven cantante y otros la atacan e incluso se alegran por la suerte que ahora le toca. Sobre estos ataques Frida Sofía no se ha quedado callada.

Volvió a dejarle un mensaje letal a su progenitora a través de las historias de Instagram, palabras que algunos de sus seguidores lograron compartir como fotografía en sus cuentas personales.

“El depa, el depa, el depa… hubiera estado mejor el tiempo y el amor… Ya ALV con su pinch* depa que al final es lo único que según ella me dio con amor. Cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro”, se lee al inicio del mensaje de Frida.

Agregó también: “Al final, si quieren hablar de propiedades… ella me debe una casa que me regaló me abuela paterna que vale mucho más que esta pinche jaulita de oro. Así que mejor díganle a la Yo-yo, que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa!! Sí, su culpa por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel, siempre”.

En Instagram también dejó este mensaje que podría ser también en respuesta al hecho de ser desheredada por su mama y dice:

“No me acostumbro a este mundo de cosas caras, personas baratas y valores en rebajas y sentimientos en liquidación”. Eso se lee en la fotografía, junto a la cual también dejó estas palabras: “Hay personas tan pero tan POBRES que lo ÚNICO que tienen es DINERO”, firmó este mensaje como Frida Sofía Moctezuma.

