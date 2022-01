Arrestan a Frida Sofía en Miami y se viralizan la primeras imágenes

Una nueva polémica rodea a la hija de Alejandra Guzmán, pues la joven fue detenida bajo dos cargos, uno de ellos es el de alterar el orden público y el otro por resistirse al arresto.

Frida Sofía fue arrestada la noche del domingo en Miami, Florida, lugar donde reside desde hace algunos años.

Según se reveló, la joven fue detenida por dos cargos, alteración del orden público y oponer resistencia ante las autoridades.

De acuerdo con la información recuperada, la hija de Alejandra Guzmán y de Pablo Moctezuma tendrá que pagar una fianza de casi 1500 Dólares por incitar el orden y por hacer caso omiso a las autoridades cuando le llamaron la atención.

Las primeras imágenes de su arresto fueron dadas a conocer dentro del programa ‘Chisme No Like’, en donde el periodista Javier Ceriani aseguró que la detención sucedió desde la noche del pasado domingo 23 de enero.

Cabe señalar, que en el documento oficial del Condado de Miami se puede acreditar la identidad de Frida, ya que coincide con su última historia de Instagram donde se le ve con la misma sudadera color gris y el mismo color de cabello.

Esta no ha sido la primera ocasión en que se ve envuelta en una controversia legal, el año pasado su nombre marco a una de las dinastías artísticas más importantes de México cuando acusó a su abuelo, Enrique Guzmán y a su madre, por delitos de abuso, corrupción de menores y violencia familiar, luego de hacer público el caso en la televisión.

Frida Sofía finalmente salió de prisión y ante la prensa declaró la verdad detrás de su detención.

De acuerdo con sus declaraciones a la cámara del programa El Gordo y La Flaca, todo se trató de un malentendido y una trifulca en un restaurante de lujo de la zona.

Aparentemente, ella acudió al inmueble “Joia”, donde supuestamente no le cayó bien a la responsable, y la acusaron de cometer robo para luego sacarla con violencia.

“La verdad fue un simple… la manager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, expresó la joven, al tiempo que mostraba las heridas en sus brazos a causa del forcejeo que sufrió mientras era desterrada de dicho restaurante.