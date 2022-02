Adamari López deja ver su nueva y delgada figura en mini bikini

Por primera vez, la presentadora presumió su abdomen tras su drástica pérdida de peso demostrando su seguridad sin pena alguna.

Adamari Lopez realizó un viaje a lado de una amiga con el motivo de una despedida de soltera y aprovechó para presumir su abdomen con un diminuto bikini.

Pese a dejar ver cierta flacidez en su estómago, la presentadora dio lecciones de seguridad tras su gran cambio al perder más de 70 libras.

Fue ella quien reveló la foto en la que aparece a lado de su amiga frente a una piscina, usando un bikini color blanco con holanes que deja al descubierto su abdomen.

Actualmente la famosa se encuentra en Cartagena con su hija Alaïa. En un video compartido en Instagram, comentó que ese lugar le recuerda a San Juan, Puerto Rico y desea viajar junto a su pequeña con más frecuencia.

Su viaje se debió a que ambas querían visitar a una persona que trabajó con la familia cuando Alaïa era más pequeña, llamada Carmencita.

La también actriz ha pasado por fuertes cambios en el último año, pues además de haber cambiado de hábitos y transformar su cuerpo, terminó con una relación de varios años con el padre de su hija.

A pesar de continuar llevando una buena relación con Toni Costa, la famosa ha dejó claro que lo más importante es su salud mental.

Adamari López ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses tras su drástico cambio físico, después de tantas críticas que recibió por su sobrepeso.

Tras separarse de Toni Costa, la puertorriqueña se ha sumado a distintos proyectos y sobre todo ha mostrando los cambios que su cuerpo ha experimentado tras meses de esfuerzo.

Ella se sinceró durante una entrevista y reveló que no se sentía cómoda con su cuerpo tras haber aumentado unas libras.

“Dije no puedo llegar a los 50 años como me veo ahora, no estaba contenta conmigo misma, no era la figura que yo quería ver. no pensaba que me estaba favoreciendo tampoco en términos emocionales decía; ‘¿por qué no logro bajar de peso?’”, comentó.