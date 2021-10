Adamari López presume abdomen plano tras drástica perdida de peso

Luciendo una blusa corta, la presentadora deja ver los grandes cambios que ha logrado con su rutina de ejercicios y su cambio de alimentación.

Adamari López ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses tras su drástico cambio físico, después de tantas críticas que recibió por su sobrepeso.

Tras separarse de Toni Costa, la presentadora se ha sumado a distintos proyectos y sobre todo ha mostrando los cambios que su cuerpo ha experimentado tras meses de esfuerzo.

Ya pasaron cinco meses desde que la pareja anunció su ruptura y aunque ambos han decidido continuar con su vida por el bienestar de su hija Alaïa; la también actriz ha dado su todo en la nueva etapa que está viviendo.

En los últimos días ha presumido del gran abdomen de acero que ha conseguido con sus efectivas rutinas de ejercicios y una gran alimentación.

Hace poco asistió junto a su hija Alaïa al estreno de “Koati” un filme “de latinos para latinos” que cuenta con la participación de Sofía Vergara, Marc Anthony, Karol G, entre otros.

Durante el evento, lució una blusa casual color blanco, tipo top, que resaltó su cintura y su gran abdomen. Luego de grandes esfuerzos y la incorporación de nuevos hábitos, se siente feliz con todo lo que ha logrado.

Adamari López se sinceró durante una entrevista y reveló que no se sentía cómoda con su cuerpo tras haber aumentado unas libras.

“Dije no puedo llegar a los 50 años como me veo ahora, no estaba contenta conmigo misma, no era la figura que yo quería ver. no pensaba que me estaba favoreciendo tampoco en términos emocionales decía; ‘¿por qué no logro bajar de peso?’”, comentó.