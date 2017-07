Yahaira Tubac: "Si tienes sueños, tienes que luchar y esforzarte para lograrlos"

La inocencia y carisma de la pianista guatemalteca Marlyn Yahaira Tubac Toj, ocultan el enorme talento que tiene en sus dedos cada vez que interpreta alguna pieza musical en el piano, contando solamente con 7 años.

Publinews charló con esta prodigiosa niña originaria de San Juan Sacatepéquez, y también con su mamá, doña Marlyn Toj, quien indica que están felices por todo lo que le ha sucedido a Yahaira en su corta pero prometedora carrera artística, pero también resaltó que no ha sido nada fácil.

Yahaira ha sobresalido gracias a que posee un talento natural, pero también gracias al enorme esfuerzo de sus padres, según ellos mismos han comentado.

Ha sido homenajeada en su tierra natal, recién recibió la medalla de “Artista Revelación en Interpretación Musical” 2017, participó en el Festival de Junio en el Teatro Nacional, participó en el programa del reconocido presentador Don Francisco y ha deleitado a miles de personas con sus grandiosas interpretaciones.

Cortitas

Pasatiempo favorito: Juego con mis primos y con mi hermanita

Color favorito: Rosado, es un color muy alegre

¿Alguna canción favorita?: “Fronteras” de Gaby Moreno

¿Cómo te ves en 5 o 10 años? Siendo maestra de piano, dando clases y siendo una persona humilde y amable.

¿Por qué ser maestra de piano? A mí me gustaría dar clases. Ayudar a las personas de mi comunidad.

¿Cuánto ensayas al día? 1 hora al día

¿Con la música se puede cambiar Guatemala? Sí, porque la música es bien bonita, es muy preciosa.

¿Qué sientes cuando estás en el piano? Si la música es alegre, me imagino que estoy jugando con mi hermanito. O si la música es un poco triste, pues me imagino que estoy aburrida.

Si tienes sueños, tienes que luchar y esforzarte para lograrlos”, Yahaira Tubac.













¿Qué dice doña Marlyn sobre su éxito?

No ha sido nada fácil. Venimos de una familia humilde en la que solo mi esposo trabaja y a veces económicamente nos falta, como se dice. Pero nuestro apoyo siempre lo tendrán ellos, porque el pequeño, el hermanito de Yahaira, también ya está siguiendo los pasos de su hermana. El va a tocar violín, dice su mamá.

Nosotros los apoyamos. Los sábados es de todo el día ir al centro con ellos, en la mañana me voy con ella. Mi esposo sale del trabajo y se va directo al centro y se queda con Yahaira. A veces no encuentran buses para irse para la casa y toca caminar, a veces lloviendo. Todo es un sacrificio, repito, no ha sido nada fácil.

También hay tiempo para jugar

Doña Marlyn comenta que, a pesar de los intensos ensayos, siempre tratan de que Yahaira tenga espacio para jugar, ver televisión, hacer sus tareas y otras cosas que la hagan feliz.

¿Qué pasa si Yahaira tiene que salir de Guatemala por cuestiones artísticas?

Pues la apoyamos. Si nos dicen que hay que irse, nos vamos los cuatro. Nuestro anhelo es que ella aprenda, que sea una gran pianista, pero que también que no se olvide de sus raíces. Y como dice ella, que cuando sea grande ayudará a más niños, así como los de nuestra aldea y de otros lugares, indica.

Invitada de Gaby Moreno

La cantante guatemalteca Gaby Moreno anunció que se presentará el 10 de agosto en el Teatro Nacional. “No daba un concierto desde hace 3 o 4 años. Llego a presentarles mi disco “Ilusión” y lo quise combinar con el festival acústico”, dijo.

Además, anunció que entre los invitados nacionales e internacionales que ha invitado, estará también Yahaira Tubac.

Estará Yahaira Tubac, que tiene un talento y un carisma tan grande. ¿Se imaginan la emoción que tengo de poder compartir este concierto con todos ustedes?”, indicó mediante un video la cantautora guatemalteca.

Parte de Guatemorfosis

La representante de este movimiento nacional creado por Pepsi, indicó a Publinews que el proceso de escogencia de los artistas es por medio de un “scounting” que se hace en todo el país, donde se busca todo el talento y a la gente que ha sobresalido en todas las áreas.