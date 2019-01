Maradona publica un polémico mensaje de apoyo a Maduro en Instagram

View this post on Instagram

A pesar de los traidores y del imperialismo que quieren gobernar a Venezuela, su pueblo sigue eligiendo como su presidente a @nicolasmaduro. Hugo Chávez nos marca el camino, y ese camino es Nicolás Maduro, que sólo quiere lo mejor para su país. No pudieron con Fidel, no pudieron con Hugo, y mucho menos con vos. Venezuela vencerá! @simonzerpadelgado @escalonajuanf #Venezuela #VenezuelaUnida