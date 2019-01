La hija de Maradona publica un duro mensaje y revela detalles de la relación con su padre

View this post on Instagram

Este año lo arrancó sin nada de toda esta mierda! Escribo y suelto… Yo no necesito mentir. Yo no necesito caretear nada. Yo no necesito hacerme la boluda para pasarla mejor… Tampoco necesito que el abogado de mi papá diga que es mi “amigo” y mucho menos ponerle el nombre de él a mis hijos. Mucho menos irme de vacaciones con la novia de mi papá con tal de viajar de arriba… Yo no necesito publicar fotos con él para que la gente las vea… Solo agradezco haber pasado los mejores años de su vida con el…Me crio,me contó cuentos, me baño, bailamos, cantamos y nos amamos mucho de verdad! Pasamos momentos muy jodidos y estuvimos ahi… Y lo volveríamos a hacer… Ojalá no sea necesario. Pero si hay algo que no me va , SE LO DIGO O DEJO DE COMPARTIR SI NO ESTOY DE ACUERDO… También hubieron cosas que me dolieron mucho y supongo que por eso escribo esto… pero como dije al principio, lo escribo y lo suelto… Más allá de todo eso tuve un 2018 hermoso, trabajé de lo que amo, hice una novela en telefe, hice microteatro,hice radio con LOS HERMOSOS CHINOS,me casé con el amor de mi vida y arranque una familia por eso espero este 2019 solo con felicidad, sin reproches y con mucho amor!! Tal vez algún día perdone cosas que hoy no puedo…Les deseo un 2019 lleno de cosas buenas que los hagan sonreír todo el tiempo! No juzguen porque la mayoría de las veces no tienen ni idea! Sean amorosos! Y a vos hijita mia te espero con todo el amor del mundo! Bueno, te esperamos con tu papá, que no dudo será el mejor del universo… ❤️👨‍👩‍👧 Gracias por leer! Los quiero! Desde acá! El 2019 es mío pero se los comparto…