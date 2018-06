Fanáticos analizan a un Maradona convertido meme en redes sociales

Después de que Argentina derrotara a Nigeria para mantenerse en la Copa del Mundo en un partido de suspenso, era difícil imaginar que las redes sociales estarían ardiendo en torno a algo más que los goles de Lionel Messi y Marcos Rojo.

Sin embargo, el legendario exjugador argentino, Diego Maradona, logró convertirse en el centro de atracción de los amantes del fútbol de todo el mundo, ya que fue visto en estado de euforia durante el encuentro. Sus rugidos y gesticulaciones desde el palco VIP en las gradas desataron la ola de memes que se volvieron virales en Internet.











"Gente tan importante como él debería dar ejemplo de comportamiento a los demás. No importa cómo llegó Maradona a esa condición durante el partido, pero tenía que dar una buena imagen del país", dijo Alexis Laborda, estudiante argentino de 27 años.

"Y no es la primera vez que esto sucede. Era un gran jugador, el mejor que he visto en mi vida. Pero ese exceso de drogas y alcohol lo llevó a tener una carrera más corta".

El argentino de 57 años bailaba con una nigeriana antes del partido. También se hizo pasar por el hijo de Dios cuando su equipo salió al campo. Una vez que Messi marcó el primer gol a los 14', Maradona no pudo contener su excitación, lo que finalmente lo llevó a desmayarse durante el resto de la primera parte.

"Estaba en el estadio. Y Maradona estaba muy cerca de mí. ¡Vi todo lo que pasó con mis propios ojos!", comentó el argentino de 30 años, Andrés Grignetti, sobre los primeros 45 minutos del encuentro.

"Tal vez fue su comportamiento 'normal', porque sabemos un poco de su historia. También podría haber estado bajo el efecto de las drogas".

Al 51', la selección albiceleste se enfrentaba a la eliminación de la Copa del Mundo, empatada a un gol tras la anotación de Víctor Moses.

Maradona fue visto llorando. Pero cuando al 86' Rojo se convirtió en un héroe nacional, después de una volea que selló la victoria para pasar a la siguiente ronda, "el Diego" se volvió loco y levantó los dos dedos del medio hacia un sector de los aficionados nigerianos que estaban sentados debajo de él en las gradas.

"Maradona es así", explicó Luis Bravo, un aficionado de 52 años.

"O lo amas, o lo odias. En Argentina adoramos al hombre. Y nada de lo que hizo fuera del campo tachará lo que hizo en él. Para mí es la figura más grande del fútbol. A veces comete errores, pero todos se desvanecen, especialmente cuando se trata de emociones".

La emoción del futbolista, que capitaneó a Argentina hasta la victoria en la Copa del Mundo en 1986, finalmente resultó ser demasiado. Fue capturado por la cámara colapsando en una silla y siendo ayudado desde su asiento en el Estadio de San Petersburgo hasta la sala VIP, donde fue atendido por paramédicos, lo que más tarde describió en Instagram como una caída repentina de la presión arterial.

"Para ser honesto, realmente no me importó cuando vi que se necesitaban médicos para ayudarlo", concluyó Marcos Chernetzky, un gerente de 26 años. "Además, creo que seguirá con este comportamiento. Se siente inmune a todo por lo que hizo en el campo. Y yo respeto eso, él se lo merece. No es algo que la gente en Argentina quiera que haga, pero los memes son tan…".

