Infantino habla del “gol fantasma” y del error del árbitro Walter López

El presidente de la FIFA se refirió al polémico gol en el juego entre Panamá y Costa Rica, y del error del árbitro guatemalteco Walter López, que movió la tabla del Hexagonal Final en la última jornada de la eliminatoria.

Gianni Infantino, defensor del sistema VAR, se lamentó que la última jornada de la eliminatoria de la Concacaf se haya visto marcada por un error arbitral. El dirigente se refirió a la polémica ante los medios de comunicación después de la presentación de la Copa del Mundo Femenina 2019 en Lyon, Francia.

Y Guate? Pues Walter López concediendo goles que no son 😳pic.twitter.com/HlN8l4F09B — Rød (@_Rodrigo_I) October 11, 2017

“Cuando te juegas la clasificación para el Mundial y que ese partido se decide con un error importante de interpretación del árbitro, que puede pasar porque los árbitros son seres humanos y cometen errores como todos, yo creo que ha llegado el momento de poder rectificar eso”, expresó Infantino.

“Cuando el mundo entero lo ve en unos segundos y que el único que no lo ve es el árbitro, pero no porque no lo quiera ver, sino porque le prohíben verlo, y además podría hacer una corrección, yo creo que deberíamos vivir los tiempos que corren, y dar un paso adelante”, insistió el presidente de la FIFA, según una publicación de "AS".

Nunca pensé que diria esto pero viva Walter Lopez carajo pic.twitter.com/j6bClwhhgs — REYES DE EUROPA (@stviRM) October 11, 2017

El “gol fantasma” se produjo en una jugada confusa en el área, en efecto, el balón no entró a la portería que defendía Costa Rica pero el central guatemalteco lo validó.

Esa anotación permitió a Panamá sellar su pase directo al Mundial de Rusia 2018 y le dio a Honduras la oportunidad de quedarse con la plaza que da acceso al repechaje, dejando fuera de la cita a Estados Unidos.