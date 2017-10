VIDEO. Panamá clasifica directo a Rusia 2018 con gol polémico

Panamá, con un gol de su capitán Román Torres, se clasificó a su primera Copa del Mundo al derrotar el martes a Costa Rica 2-1, en un dramático cierre de las eliminatorias de la CONCACAF.

Cuando parecía que Panamá iba a naufragar nuevamente por segunda eliminatoria consecutiva, el zaguero Torres apareció con un zapatazo a la carrera que infló las redes a los 87 minutos. Tras el pitazo final y al conocerse los otros dos resultados en la última fecha, el país estalló en festejos

O gol do Panamá no fim, que classificou os panamenhos à sua primeira Copa do Mundo pic.twitter.com/x4PvBK79Aw

— Guia das Américas (@GuiadasAmericas) October 11, 2017