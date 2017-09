Detalle en foto de famoso luchador reaviva escándalo sexual de una diva de la WWE

El RAW del lunes por la noche dejó varias luchas interesantes que fueron bien recibidas por los fanáticos. Una de ellas fue la que enfrentó al campeón intercontinental, Mike “The Miz”, y a su “Miztourage” (formado por Bo Dallas y Curtis Axel) contra el polémico Roman Reigns.

El combate finalizó con una victoria para el “Perro Grande”, pero el “The Miz” y su séquito no se quedaron con los brazos cruzados y cobraron venganza aplicándole una “Rompe cráneos” a Reings sobre una silla metálica. Todo, por supuesto, dentro del kayfabe.

Absolute PUNISHMENT is being RAINED DOWN upon @WWERomanReigns courtesy of @mikethemiz @TheBoDallas & @RealCurtisAxel! #RAW pic.twitter.com/2UEdFLnH8s

— WWE (@WWE) September 26, 2017