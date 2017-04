Estrella de la WWE hace una dura confesión sobre su pasado con las drogas

Jeff y Matt Hardy, los “Hardy Boyz“, hicieron su regreso triunfal a la WWE el pasado 2 de abril en el evento “Wrestlemania“, consagrándose como los campeones en parejas de RAW.

Los hermanos permanecieron alejados de los cuadriláteros de la empresa por varios años, pero su vuelta ha sido muy bien recibida por los fanáticos del wrestling, que aún recuerdan con malestar los problemas que los alejaron (especialmente a Jeff) de la WWE.

Fue precisamente el menor de los Hardy quien se confesó esta semana en el podcast de Colt Cabana, donde rompió el silencio sobre su adicción a las drogas.

“Fue el calendario lo que me llevó a consumir. Estaba en RAW, luego era viernes, sábado, domingo, lunes… y ya estaba de nuevo en RAW, y así fue durante muchos años. Tenía mi forma de desconectarme. Por ejemplo: pintar. Pero nunca tenia tiempo para hacerlo, y eso me llevó a tomar drogas (…) No podía vivir sin tomarme esas pastillas porque cuando me las tomaba me sentía mejor“.

Debido a la presión, Jeff Hardy abandonó la compañía en 2010 y aterrizó en TNA, aunque fue hasta un año más tarde cuando tocó fondo. Y lo hizo en una de las luchas más importantes de dicha marca.

Para el evento llamado “Victory Road” de ese año, TNA pactó una lucha entre Hardy y Sting, pero las cosas no salieron como estaban planificadas. Jeff no se presentó en condiciones óptimas al combate y se le vio tambaleándose por la rampa de acceso en su camino hacia el cuadrilátero. El público se dio cuenta y lo abucheó en su entrada. Fue derrotado en menos de dos minutos.

“Cuando me enfrenté con Sting en 2011 estaba tomando ‘Somas’. Estaba muy mal y ni siquiera podía luchar. Fue la primera vez que me pasó; es lo más estúpido que he hecho. No podía pelear con mi ídolo; él hizo lo correcto al ganarme“.

El bochornoso episodio significó un punto de inflexión en la carrera de Jeff, quien recibió ayuda del propio Sting y de TNA para recuperarse.

“Fue una revelación para mí. Sting hizo lo que tenía que hacer. Fue lo mejor para mí. Me hizo reflexionar y cambiar mi modo de vida. Después estuvo a mi lado para que volviese en óptimas condiciones al cuadrilátero (…) TNA me pagó la desintoxicación y me esperó, aún cuando tenían razones de sobra para haberse olvidado de mí. Siempre estaré en deuda con ellos“.

Jeff Hardy afirmó que no ha consumido drogas desde entonces y se mostró contento de estar de vuelta en la WWE junto a su hermano, Matt. Los “Hardy Boyz” defenderán el título en parejas de RAW este domingo, cuando se enfrenten a Cesaro y Sheamus en el evento “Payback“.