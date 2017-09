Cristiano rompe la maldición del Madrid en Dortmund

Dos goles del portugués Cristiano Ronaldo y otro más del galés Gareth Bale le permitieron al Real Madrid llevarse un histórico resultado de la cancha del Borussia Dortmund.

Los blancos sacaron, por primera vez, una victoria del legendario Westfalen (ahora llamado Signal Iduna Park), estadio donde habían pinchado en cada una de sus anteriores visitas. Pero la maldición llegó a su fin, y quien la rompió fue no otro que “CR7”.

Tras un primer tiempo de ida y vuelta, y después de haber desperdiciado varias ocasiones claras, los blancos abrieron finalmente el marcador por obra de Bale, quien venció al guardameta Roman Bürki con una espectacular volea que se coló en la esquina del marco (17').

En la segunda parte, apareció el salvador blanco. Cristiano aprovechó un centro desde la derecha y envió la pelota al fondo de las redes para aumentar la ventaja (49').

El Dortmund respondió apenas cuatro minutos después, en una jugada similar en la que el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang batió a Keylor Navas con un remate a quemarropa (53').

Pero Ronaldo tendría la última palabra. El portugués hizo honor a un exquisito pase del croata Luka Modrić y fusiló de nuevo a Bürki con potente derechazo, poniendo el 1-3 final.

Con este marcador, el Real Madrid mantiene la punta del Grupo H, la cual comparte con el Tottenham, que este martes hizo lo propio contra el APOEL chipriota con un hat-trick del inglés Harry Kane.

Harry Kane has now scored 9 hat-tricks for Tottenham. ⚽️⚽️⚽️ #UCL pic.twitter.com/S4ycyWETRX

— Champions League (@ChampionsLeague) September 26, 2017