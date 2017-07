Bale rompe el silencio sobre su futuro en el Real Madrid

Tras una temporada en la que las lesiones lo privaron de alcanzar su máximo nivel, el internacional galés Gareth Bale habló en entrevista para el diario español Marca y echó luz sobre los rumores que rodean su futuro como jugador blanco.

Sus constantes problemas musculares y su elevada ficha, sumado al extraordinario rendimiento de futbolistas como Isco, Marco Asensio y Lucas Vázquez, pusieron en duda su futuro en la capital española.

Sin embargo, Bale afirmó que se encuentra “feliz” jugando para el Real Madrid y que por esa razón decidió firmar un contrato de larga duración con el club.

La pasada temporada se especuló con una posible salida del extremo galés rumbo a la Premier League. Concretamente, al Manchester United. Sin embargo, el propio Bale descartó que existiera una oferta del equipo dirigido por José Mourinho.

“Soy un jugador británico y siempre se me asocia con una vuelta a casa. Pasó con Beckham y con otros ingleses que vinieron a España. Np es nada nuevo (…) Soy feliz jugando en el Madrid. Lógicamente el interés es el interés, pero si no ha habido nada concreto, ni oferta, entonces no hay nada que discutir“.