John Cena responde a la joven que le hizo una “mala seña” en vivo

Un llamativo momento fue captado por las cámaras de WWE Network el martes, mientras se emitía la edición semanal de SmackDown Live. John Cena se enfrentaba a Jinder Mahal en el main event del programa, lucha que culminó con una descalificación para el campeón ante la intervención de Baron Corbin.

You never know when The #LoneWolf is on the hunt… #SDLive #CenavsMahal @BaronCorbinWWE @JinderMahal pic.twitter.com/x2FDFN95Dx

Con Cena inhabilitado y con Mahal en el suelo, Corbin decidió canjear su maletín de Money In The Bank (MITB) para hacer válida su oportunidad para disputar el cinturón que actualmente ostenta el luchador de origen indio.

Sin embargo, los planes de Corbin se vieron frustrados luego de que un aturdido Cena volviera a subir al ring para distraerlo y permitir así que Mahal se incorporara y le sorprendiera con un rápido toque de espaldas.

La confusión reinaba y los fanáticos quedaban desconcertados ante lo ocurrido. John Cena (dentro de su personaje) se retiraba del lugar con una sonrisa en el rostro y burlándose de Corbin, quien se convertía así en el tercer ganador del maletín de MITB que desperdiciaba su oportunidad titular.

Mientras eso ocurría, en la transmisión en vivo se vio cómo una asistente al show le hacía una “mala seña” a Cena, quien prefirió ignorarla y continuar con su escapada sobre la rampa.

Horas después, sin embargo, el luchador decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, aunque estuvo lejos de responder también con un insulto.

“No importa qué hagas, siempre habrá odio. Tienes dos opciones: odiar de vuelta o sonreír y sobreponerte a ese odio. Yo prefiero la segunda opción”, escribió Cena en su cuenta oficial de Twitter, donde también compartió una imagen del momento en el que la joven le mostraba su dedo medio.

No matter what you do, there will always be hate. You have 2 choices, Hate back, or Smile and #RiseAboveHate I prefer option 2 😊 pic.twitter.com/XJrjXRTzbb

— John Cena (@JohnCena) August 16, 2017