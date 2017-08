LeBron James publica un contundente mensaje criticando a Donald Trump

Tras los violentos acontecimientos ocurridos durante el fin de semana en el poblado de Charlottesville, en Virginia, el basquetbolista LeBron James alzó la voz y reprobó tales acciones violentas y racistas. Además, el famoso deportista criticó la polémica reacción del presidente Donald Trump ante la tragedia y lo acusó de poner “de moda” el racismo.

“El odio siempre ha existido en Estados Unidos. Sí, lo sabemos, pero Donald Trump acaba de ponerlo de moda de nuevo. ¡Las estatuas no tienen nada qué ver con nosotros ahora!”, señaló James en su cuenta oficial de Twitter (@KingJames).

Hate has always existed in America. Yes we know that but Donald Trump just made it fashionable again! Statues has nothing to do with us now!

— LeBron James (@KingJames) August 15, 2017