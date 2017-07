Estrella de la WWE sufre un accidente de helicóptero

“Quisiera agradecer al de allá arriba por cuidarme esta mañana“, escribió Shane McMahon, hijo del multimillonario empresario Vince McMahon y superestrella de la WWE, luego de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente cuando se dirigía a visitar a su familia en Long Island.

El comisionado de ‘SmackDown Live‘ confirmó que tanto él como el piloto de la aeronave se encuentran bien y no resultaron heridos tras realizar un amerizaje de emergencia a media milla de la costa.

Tras el incidente, el luchador y empresario de 47 años compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, agradeciendo a la Guardia Costera por sus atenciones.

“Quisiera agradecer al de allá arriba por cuidarme esta mañana. También al piloto Mario y a la Guardia Costera de Fire Island“, escribió.

I'd like to thank the man upstairs for looking out this morning & thanks to pilot Mario, Suffolk Co. Marine Bureau & Fire Island Coast Guard

— Shane McMahon (@shanemcmahon) July 19, 2017