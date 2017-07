"Jamás he ocultado nada", dice Cristiano, el deportista mejor pagado del mundo

El astro del Real Madrid Cristiano Ronaldo dio la cara este lunes ante la justicia española por un presunto fraude fiscal multimillonario, su respuesta era la que todos esperaban.

El cuatro veces Balón de Oro se presentó a declarar este lunes en un tribunal en Pozuelo de Alarcón, un adinerado municipio contiguo a Madrid donde vive. Durante la audiencia, el futbolista dijo que nunca tuvo la intención de evadir impuestos.

Cristiano no quiso emitir ninguna declaración a la prensa, sin embargo, minutos después, su agencia emitió un comunicado en el que dice que Ronaldo se defendió.

“Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria. (…) Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas”, abundó el internacional portugués.

