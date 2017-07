VIDEO. ¿Por qué Neymar se despidió intensamente del Real Madrid?

El huracán que rodea a Neymar en torno a su posible salida del Barcelona mantiene con nerviosismo a sus seguidores y al Barça, pero este sábado llamó la atención su despedida con Marcelo, a quien parece haberle contado una confidencia.

Y es que todas las miradas en el Clásico en Miami estuvieron puestas sobre el jugador brasileño, y las cámaras captaron varios momentos del astro del Barcelona, que apuntan a que se marchará del equipo azulgrana.

VIDEO 🎥:Neymar went to RMA dressing room after the game where he stayed for 15 minutes & came out with 2 RMA shirts.pic.twitter.com/JYtkgAQp9T

