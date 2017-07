Cristiano Ronaldo habla sobre su futuro en el Madrid

Para tranquilidad de los aficionados del Real Madrid, Cristiano Ronaldo ha confirmado que continuará vestido de blanco la siguiente temporada.

Hace aproximadamente un mes, en el periódico A Bola, salía una información donde se daba a conocer que CR7 quería abandonar la disciplina blanca debido a los problemas que tuvo con el fisco español. Tendría una evasión fiscal por 14,7 millones de euros (unos 17,1 millones de dólares).

A pesar de que no se ha reunido con el presidente del Madrid, Florentino Pérez, el portador del dorsal 7 ha comunicado su deseo de seguir ligado al club de la capital española, donde ha ganado tres de las últimas cuatro Champions League.

