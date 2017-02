PSG y Barcelona, duelo de favoritos en la Champions League

En uno de los duelos más atractivos de los octavos de final, Paris Saint-Germain (PSG) y Barcelona se enfrentan este martes en el Parque de los Príncipes, en el partido de ida de la eliminatoria.

El enfrentamiento también marcará el cara a cara entre Luis Suárez, máximo goleador de LaLiga (18 tantos), y Edinson Cavani, que lidera la tabla de los artilleros de la liga francesa (25 tantos), ambos uruguayos y compañeros de selección.

“Para mí se trata de un partido muy especial. Será lindo, trataremos de dar lo mejor, pero seguramente va a ser difícil, como siempre en la ‘Champions’“, dijo Cavani en una entrevista que publicada el lunes en el diario español Marca.

.@ECavaniOfficial on facing @LuisSuarez9: "You've got to relish those moments. Football has a short memory & they get forgotten." 🇺🇾 #UCL pic.twitter.com/m9Br0mKIsh — Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2017

El verdugo del PSG se llama Barcelona

El Barcelona ya eliminó al PSG en los cuartos de final del máximo torneo continental: en la temporada 2014/2015 (3-1, 2-0) y en la 2012/2013 (2-2, 1-1); en este último, gracias al valor doble de los goles en campo contrario.

El equipo azulgrana acude a París con intención de sacar un buen resultado, de cara a la vuelta en el Camp Nou con el objetivo de lograr clasificarse por décima vez consecutiva a los cuartos de final de la Champions League, convirtiéndose en el primer equipo que lograría esta gesta.

El técnico azulgrana Luis Enrique Martínez no podrá contar para este encuentro con los lesionados Javier Mascherano, Aleix Vidal y Arda Turan, pero recupera a Gerard Piqué, siempre una garantía en defensa y a Rafinha, que de jugar lo haría con una máscara tras su fractura de nariz.

Por su parte, Unai Emery no tendrá al capitán Thiago Silva, por unas molestias en la pantorrilla, ni al polaco Grzegorz Krychowiak. El argentino Javier Pastore también es duda.

Confirmed. Paris captain Thiago Silva (muscle) ruled out of #UCL round of 16 opener against Barcelona. pic.twitter.com/4gcOdUXjUf — Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2017

“No nos sentimos inferiores”

En 23 partidos jugados contra el Barcelona, los equipos de Emery solo han ganado uno, pero el técnico español se muestra confiado.

“No nos sentimos inferiores a nadie, tenemos un grupo con jugadores que quiere escribir una historia excepcional en el PSG, individual y colectiva“.

Emery concluyó que “será importante la táctica“, pero recordó que lo más importante serán los duelos colectivos e individuales. “Somos dos equipos que vamos a buscar al adversario por todo el campo“, concluyó.

Luis Enrique no se fía de los números de su homólogo parisino contra el Barcelona y advirtió que cualquier cosa podría pasar.

“Es uno de los mejores entrenadores del fútbol español (Emery) y de los más laureados a nivel europeo. Un técnico que estudia bien al rival, que tiene su propio estilo de juego y su propia filosofía“.

El asturiano recordó que el Barcelona ha jugado bien en sus últimos partidos en el Parque de los Príncipes, pero apuntó que nunca han tenido “facilidades“, ni a un rival “dócil o sumiso“.