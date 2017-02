Suárez contra Cavani, duelo de uruguayos en la Champions League

Paris Saint-Germain (PSG) y Barcelona se enfrentan este martes en los octavos de final de la Champions League. Un duelo que se ha convertido ya en un clásico europeo y que en esta edición enfrenta a dos de los mejores artilleros de las ligas europeas. Curiosamente, ambos uruguayos.

Edinson Cavani y Luis Suárez, los dos mejores goleadores de Francia y España se miden cara a cara en la ida de la eliminatoria.

Ambos paisanos de Salto y compañeros de selección, están inmersos en su propia carrera por alcanzar la Bota de Oro, premio que Suárez ya alcanzó en dos ocasiones. Para Cavani todavía es esquivo.

“La ilusión siempre está. Estamos en el camino, pero no me obsesiona“, dijo Cavani en una entrevista que publicada por el diario español Marca.

Aunque no esconde que le gustaría ganar a su compatriota: “‘Lucho’ (Suárez) es un grande, lo lleva demostrando muchos años. Espero ganarle el duelo goleador esta vez“.

El uruguayo del PSG lleva ya 25 goles en la Liga francesa, donde es el máximo anotador, a los que hay que unir los 6 tantos que ha marcado en Champions League.

Suárez, por su parte, también encabeza la tabla de goleadores en LaLiga, pero con 18 anotaciones. El charrúa lleva 2 tantos en el torneo continental.

En cuanto a números, Cavani lleva la ventaja, pero el delantero del club parisino nunca ha logrado marcarle un gol a los azulgranas en las cuatro veces en las que los ha enfrentado.

.@ECavaniOfficial on facing @LuisSuarez9: "You've got to relish those moments. Football has a short memory & they get forgotten."

