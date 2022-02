La víctima quedó con un labio hinchado y laceraciones en la boca.

Un sujeto habría intentado agredir sexualmente a una joven antes de robarle su bolso y otras pertenencias, dentro del edificio donde reside.

La policía dijo que el sospechoso atacó a la mujer de 23 años alrededor de las 5:00 horas del sábado 12 de febrero de 2022, dentro del vestíbulo de su edificio residencial.

Este hecho se registró cerca de Saint Marks Place y First Avenue en East Village, en Nueva York.

Al día siguiente NYPD divulgó un video del presunto atacante, en procura de su detención.

El sospechoso agredió sexualmente a la mujer antes de huir con su bolso, que contenía una billetera, una tarjeta de crédito y una cámara, según New York Post.

La víctima fue tratada a un hospital del área por un labio hinchado y laceraciones en la boca.

🚨WANTED🚨for A RAPE in the vicinity of Saint Marks Place and 1st Avenue. #Manhattan @NYPD9pct on 2/12/22 @ 5:00AM the individual approached the victim inside the lobby of her apt. building Reward up to💰 $3500 Know who he is?📞Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/mjp9psczN3

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 13, 2022