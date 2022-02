Joven embarazada muere en entrevista de trabajo: máquina le arrancó el cabello

Los hechos tuvieron lugar en una fábrica de alambres y electrodos para soldar.

Una joven embarazada falleció a causa de las heridas que le provocó la máquina de una fábrica a la que había acudido a realizar una entrevista de trabajo en Bielorrusia.

El trágico suceso tuvo lugar cuando Umida Nazarova, de 21 años de edad, quedó atrapada en una máquina del recinto cuando dos empleados le enseñaban las instalaciones. El incidente terminó con la máquina en la que se había enganchado su pelo arrancándole el cuero cabelludo, lo que le provocó unas heridas que acabaron por causarle la muerte.

Los hechos tuvieron lugar en una fábrica de alambres y electrodos para soldar, ubicada en Borisov.

Durante el recorrido en el que la joven estaba visitando el recinto, su melena quedó atrapada en una de las máquinas que había en el lugar y se le enredó alrededor del cuello, quedando atrapada y gravemente herida.

La madre de la fallecida explicó a los medios que “su garganta quedó muy afectada. Su cabello se enredó alrededor del cuello y le impedía respirar. Si no se le hubiera arrancado el cuero cabelludo, habría muerto estrangulada”.

El padre de Nazarova está convencido de que se violaron las reglas de seguridad durante la entrevista de trabajo a la que acudió su hija.

