Covid-19: Vacunación será obligatoria para todos los trabajadores en Nueva York

La vacunación contra el Covid-19 será obligatoria para todos los trabajadores del sector privado en Nueva York a partir del próximo 27 de diciembre, según anunció este lunes el alcalde de esa ciudad estadounidense, Bill de Blasio.

La medida afecta a unas 184 mil empresas y comercios y supone un intento de frenar la propagación del coronavirus, y en particular de la nueva variante Ómicron, de la que ya se han registrado una decena de casos en Nueva York.

De Blasio, que concluye su mandato el 31 de diciembre, adoptó una postura más estricta que la del presidente Joe Biden, cuya orden de vacunación obligatoria para los trabajadores de empresas con más de 100 empleados, programada para entrar en vigor el próximo 4 de enero, está actualmente suspendida por la justicia.

“La vacuna es la única forma de salir de esta pandemia”, agregó De Blasio.

We’re mandating private sector vaccinations to help fight back against a #COVID19 surge. Here’s @NYCHealthCommr with more: pic.twitter.com/hT3jplnboD

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 6, 2021