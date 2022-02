VIDEO: así fue cómo una mujer drogó y asaltó a un hombre en su casa

El acto criminal de la mujer fue captada en video por las cámaras de vigilancia instaladas dentro y fuera de la casa.

Un hombre que invitó a su casa a una mujer que conoció en una aplicación de citas, pero terminó drogado y asaltado por la desconocida.

Julián Martínez, de 38 años, denunció a través del programa de televisión que fue engañado por la mujer, quien resultó ser una ladrona.

El día de los hechos, la mujer subió hasta la torre de apartamentos en la que vive el hombre, aprovechó un descuido de la víctima que fue a apagar un televisor, sacó de su ropa íntima un polvo y lo puso en un vaso con licor.

“Mientras hago eso, ella me aplica algo en el trago. Solo me tomé algo mínimo y hasta ahí me acuerdo”, relató.