VIDEO. Mujer incendió la casa de la ex de su novio

Este es el video que compartió la policía en redes sociales.

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que una mujer intentaba prenderle fuego a la casa de la exesposa de su novio, con su hijo adolescente adentro, supuestamente “porque no quería firmar los papeles de divorcio”.

Chloe Shotton, de 23 años, pasará la Navidad tras las rejas después de que fuera grabada empujando un trapo ardiendo a través de un buzón en un ataque incendiario que podría haber matado a los residentes.

Los equipos de emergencia se apresuraron al lugar en North Shields, Inglaterra, después de que la propietaria se despertara por las alarmas de incendio y el pasillo repleto de humo.

La víctima, Leanne Stildolph, estaba presente en la casa con su hijo de 17 años, así como con una amiga y la hija de esta, cuando comenzó el incendio.

Este es el video que compartió la policía:

🎥 A woman from #NorthTyneside has been jailed for 3-and-a-half years for arson with intent to endanger life. Chloe Shotton was spotted on CCTV pushing a rag through a letterbox before setting it alight in July. #HeartNews

📸| @northumbriapol pic.twitter.com/iJyBLz2OtW

— Heart NE News (@HeartNENews) December 23, 2021