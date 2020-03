Muere exesposa del exboxeador Floyd Mayweather Jr. en Estados Unidos 

El portal TMZ informa sobre la muerte de Josie Harris, exesposa y madre de tres de los hijos del exboxeador Floyd Mayweather Jr..

De acuerdo a los primeros informes de la prensa mundial, Harris de 40 años, fue localizada en el interior de su vehículo en un sector de Valencia, California en Estados Unidos.

Asimismo, se asegura que el cuerpo de Josie Harris “no presentaba signos de violencia”.

Además, se estaría descartando, de momento, un asesinato.

Josie Harris estuvo casada por más de 15 años con el exboxeador y fueron padres de tres hijos: Koraun, Zion Shamaree y Jirah de apellidos Mayweather.

Pero los capítulos de violencia doméstica marcaron a la pareja.

Dichos escándalos llevaron a Mayweather en el 2010 a dos meses de cárcel, luego de comprobarse fehacientemente una de las denuncias que había interpuesto Harris.

#BREAKING: The Los Angeles County Sheriff’s Department launched a homicide investigation after Josie Harris, Floyd Mayweather's ex-girlfriend and the mother of his three children, was found dead inside a car located in a gated Stevenson Ranch community. https://t.co/DPawuY4BGW

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) March 11, 2020