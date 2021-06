VIDEO. Captan espectacular explosión e incendio en el centro de Londres

La espesa columna de humo provocada por el incendio era visible a mucha distancia desde la otra orilla del río Támesis.

Una espectacular explosión y un enorme incendio pusieron en alerta a los servicios de rescate en Londres este lunes, provocando, además, que al menos dos personas tuvieran que ser tratadas por inhalación de humo.

“Dos personas, un agente de policía y un ciudadano, están siendo tratados por inhalación de humo”, explicó el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, agradeciendo la rápida intervención de los servicios de socorro y desando una pronta recuperación a los afectados.

Two people have been treated for smoke inhalation. Please avoid the area while our emergency services continue their work – road closures are in place and the tube station is closed. If you live nearby, please follow the advice from @LondonFire and close all doors and windows. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 28, 2021

“Mis pensamientos están con todos los afectados por el gravísimo incendio en Elephant and Castle, que ahora está bajo control. Estoy en estrecho contacto con el Comisionado de Bomberos y quiero agradecer a nuestros servicios de emergencia que actuaron rápidamente para garantizar que los residentes y pasajeros fueran evacuados de manera segura”, escribió el funcionario británico.

Unos 15 camiones y un centenar de bomberos tuvieron que ser desplazados hasta el lugar del siniestro para controlar las llamas, que quemaron tres locales comerciales situados bajo un viaducto en la estación de metro y tren de Elephant and Castle, seis automóviles e incluso una cabina telefónica.

“El fuego en Elephant and Castle ya está controlado. Los bomberos permanecerán en el lugar durante las próximas horas para enfriarlo totalmente”, tuiteó la brigada antiincendios de la capital británica.

Por su parte, la policía londinense aclaró que “el incidente no se considera de naturaleza terrorista”, aunque de momento se desconocen las causas.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Impresionante explosión

Entre los vídeos retuiteados por los bomberos, uno mostraba la impresionante explosión bajo las arcadas del viaducto.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Los bomberos pidieron al público que evitase la zona y cerrase las ventanas ante la espesa columna de humo que se alzaba en el cielo de Londres, visible a mucha distancia desde la otra orilla del río Támesis.

Por su parte, la policía de transportes informó de que la estación afectada había sido evacuada y que los trenes no se detendrían en ella.

