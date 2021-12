VIDEO. Hombre apuñaló a su esposa en vía pública al descubrir que lo engañaba

En las grabaciones se observa que otro hombre, de 28 años, y supuestamente amante de la víctima, recoge a la mujer agonizante en su camioneta y más adelante, en estado inconsciente, la deja otra vez en plena calle.

Un hombre apuñaló a su esposa en la vía pública al descubrir que ella le era infiel, según un video publicado en redes sociales.

La mujer fue seguida por su esposo en plena madrugada solo para confirmar que lo engañaba con otro hombre. Dominado por los celos, la persiguió por la acera y terminó con su vida.

El asesinato de la joven de 21 años ocurrió a las afueras de un bar en el barrio Serra Negra de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, y fue registrado por las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona, las cuales tiraron por la borda cualquier intento de coartada por parte del esposo de la víctima, informó el sitio Patos Hoje.

Alrededor de 2:15 hora de la madrugada., de Sousa fue apuñalada por la espalda supuestamente por su esposo, de 30 años, quien huyó de la escena.

En las grabaciones se observa que otro hombre, de 28 años, y supuestamente amante de la víctima, recoge a la mujer agonizante en su camioneta y más adelante, en estado inconsciente, la deja otra vez en plena calle.

O marido pega a esposa, com o amante e dar uma facada nas costas da esposa e fuge. Ela não resistiu e morreu dentro do carro do amante… o amante vendo que ela morreu a abandou na calçada. pic.twitter.com/0Lb7Ivy0vK

