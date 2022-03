ONU exige a Rusia “poner fin a las hostilidades” en Ucrania

Por aplastante mayoría, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución para exigir a Rusia el fin de la invasión a Ucrania.

Con 141 votos a favor, 5 en contra, (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria) y 35 abstenciones (China, Bolivia, Cuba, El Salvador, India, Irán, Irak, Kazajastán, Nicaragua y Pakistán, entre otros), la Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles una resolución para exigir a Rusia el fin de la invasión a Ucrania. “El mensaje de la Asamblea General es alto y claro”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres: “Pongan fin a las hostilidades en Ucrania, ahora. Abran la puerta al diálogo y a la diplomacia, ahora”.

Today’s #UNGA resolution reflects a central truth:

The world wants an end to the tremendous human suffering in Ukraine.

I will continue to do everything in my power to contribute to an immediate cessation of hostilities and urgent negotiations for peace. pic.twitter.com/vhAol1kyfi

— António Guterres (@antonioguterres) March 2, 2022