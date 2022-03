Rusia insta a evacuar a civiles en Kiev; amenaza con nuevos ataques

“Instamos a los habitantes de Kiev que viven cerca de los centros de retransmisiones a abandonar su domicilio”, advirtió Rusia.

Sexto día de la invasión de Rusia a Ucrania. Este martes, en medio de las hostilidades, Moscú instó a evacuar a los civiles ucranianos que viven cerca de infraestructuras de los servicios de seguridad en Kiev y amenazó con ataques a estos edificios. “Para detener los ataques informáticos contra Rusia, se llevarán a cabo ataques con armas de alta precisión contra infraestructuras tecnológicas del SBU (servicio de seguridad) y del centro principal de la unidad de operaciones psicológica de Kiev”, advirtió el vocero del ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. “Instamos a los habitantes de Kiev que viven cerca de los centros de retransmisiones a abandonar su domicilio”, agregó.

Estas declaraciones tienen lugar en momentos en que las fuerzas rusas redoblan los esfuerzos para apoderarse de Kiev. Las imágenes de satélite de la empresa estadounidense Maxar captaron durante la noche del lunes una columna de más de 60 kilómetros de vehículos y artillería que se desplazaba en dirección de la capital ucraniana. La avanzada de este convoy estaba ya cerca del aeropuerto de Antonov, a cerca de 25 kilómetros de Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este martes que la defensa de Kiev es la “prioridad”. Destacó, además, en una conversación telefónica con su par estadounidense, Joe Biden, la necesidad de “frenar cuanto antes” la invasión rusa. “Acabo de tener una conversación con el presidente de Estados Unidos (…) Debemos frenar al agresor cuando antes”, escribió Zelenski en Twitter. Durante su contacto telefónico, ambos presidentes hablaron de las sanciones occidentales contra Rusia y de la ayuda suministrada por Estados Unidos y otros países a Ucrania en materia de defensa, agregó Zelenski.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022