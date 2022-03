VIDEO: “Putin está aislado del mundo”, dice Biden en su discurso sobre el estado de la Unión

“Un dictador ruso, que invade un país extranjero, tiene costos en todo el mundo”, dijo Biden, quien dedicó varios minutos de su discurso al conflicto en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció este martes su primer discurso sobre el estado de la Unión, el cual estuvo marcado por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. El mandatario también trató temas como economía, la pandemia de Covid-19, la migración y más.

Al inicio de su discurso, Biden dedicó varios minutos al conflicto en Ucrania. “Vladimir Putin está ahora aislado del mundo más de lo que jamás ha estado (…) Un dictador ruso, que invade un país extranjero, tiene costos en todo el mundo”, dijo ante los invitados reunidos en el Capitolio. Además, anunció el cierre del espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, con la intensión de “aislar” aún más a ese país.

#AHORA @POTUS: "Putin está ahora aislado del mundo más de lo que jamás ha estado. Juntos, con nuestros aliados, estamos implementando sanciones económicas potentes (…) esta noche le digo a los oligarcas rusos que ya se acabó" #SOTU pic.twitter.com/kmHWT7Rm0R — Publinews Mundo (@Mundo_PN) March 2, 2022

Biden reiteró, sin embargo, que las fuerzas de Estados Unidos no entrarán en Europa a luchar, pero enfatizó que Washington defenderá “cada centímetro de territorio de la OTAN”. “Cuando la historia se escriba, Rusia va a estar más débil y nosotros vamos a estar más fuertes (…) Putin puede rodear territorios con tanques, pero no puede afectar los corazones, y nunca va a extinguir el amor por la libertad ni agotar la voluntad del mundo libre”, añadió.

Economía y migración, entre los temas a resaltar

Posteriormente, Biden desglosó su plan económico, afirmando que “el plan de rescate estadounidense ayudó a las personas trabajadoras y nadie quedó rezagado”, que se crearon más puestos de trabajo que nunca en la historia de Estados Unidos y que la economía del país creció en su tasa más grande en siete años. También hizo hincapié en utilizar productos estadounidenses y, sobre todo, en controlar los precios para apoyar a las familias. “Muchas familias están luchando para pagar sus facturas. La inflación les está robando las ganancias; lo entiendo. Por eso, mi máxima prioridad es controlar los precios”, dijo. “Vamos a reducir el costo de las medicinas (…) imaginen lo que es ver a tu hijo, que necesita insulina para estar bien, y no tener cómo pagar ese medicamento”, agregó Biden.

A continuación, el presidente resaltó los avances que Estados Unidos ha hecho para combatir la pandemia de Covid-19, destacando que ya no es obligatorio utilizar mascarilla y que el virus ya no debe controlar más la vida de los estadounidenses. “Gracias al avance que hemos hecho, el Covid-19 no necesita controlar más nuestras vidas. No necesitamos vivir con el virus (…) tenemos vacunas (…) y estamos listos con tratamientos antivirales”, apuntó. “No les puedo prometer que no va a venir otra variante (del coronavirus), pero sí les puedo prometer que vamos a hacer todo lo posible para estar listos si eso sucede”, añadió.

#AHORA @POTUS: "No les puedo prometer que no va a venir otra variante (del coronavirus), pero sí les puedo prometer que vamos a hacer todo lo posible para estar listos si eso sucede" #SOTU pic.twitter.com/uFET6dVqxD — Publinews Mundo (@Mundo_PN) March 2, 2022

Biden también dedicó parte de su discurso al tema de la migración, reconociendo que es necesario “arreglar” el sistema actual y afirmando que volverá más segura la frontera en el sur del país, con México y Centroamérica, a través de nuevas tecnologías, con el fin de detener a los narcotraficantes que operan en los cruces fronterizos. Agregó que su gobierno se encamina a otorgar la ciudadanía a miles de “dreamers” y trabajadores esenciales y en la reunificación de las familias.

#AHORA @POTUS: "Tenemos que garantizar nuestra frontera y arreglar nuestros sistemas de migración (…) tenemos que revisar nuestras leyes para que las empresas tengan a los trabajadores que necesitan y las familias no tengan que esperar años para reunirse" #SOTU pic.twitter.com/gvvvUzx9gy — Publinews Mundo (@Mundo_PN) March 2, 2022

Biden también trató, entre otros temas, su plan de ayuda a los veteranos estadounidenses; el combate contra lo que llamó “epidemia de opiáceos” y la lucha contra el cáncer. Finalizó su discurso diciendo que “el estado de la Unión es fuerte” y que Estados Unidos será más fuerte aún dentro de un año, e hizo un llamado a enfrentar los desafíos modernos “como un pueblo”.

