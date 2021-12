Después de la manifestación de este domingo, el mandatario salvadoreño arremetió contra el gobierno de Estados Unidos.

Los manifestantes salieron a la calle este domingo en San Salvador para protestar contra lo que consideran una deriva autoritaria y la corrupción en el país, días después de que Estados Unidos sancionara a una colaboradora del presidente Nayib Bukele.

Estados Unidos impuso el jueves sanciones económicas por supuesta “corrupción” contra Carolina Recinos, jefa de gabinete de Nayib Bukele.

El presidente tildó de “absurdas” las acusaciones contra Recinos, en un momento en que las relaciones bilaterales están en sus horas más bajas.

US taxpayers should know that their government is using their money to fund communist movements against a democratic elected (and with a 90% approval rating) government in El Salvador.

It’s not working though 😂

The people of El Salvador won’t go back to that terrible past. pic.twitter.com/xPa3YA9xdO

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) December 12, 2021