Juez Carlos Ruano es reconocido por EE. UU. como campeón de anticorrupción

El juez Carlos Ruano fue uno de los reconocidos con el premio Campeones Anticorrupción, que hizo público el Gobierno de Estados Unidos para este año.

En 2016, Ruano denunció a la exmagistrada Blanca Stalling por tratar de influir en él para que liberara a su hijo Otto Molina. Con audios se comprobó que Stalling solicitó al juez Ruano que otorgara una medida sustitutiva a favor su hijo implicado en el caso IGSS-Pisa.

La sección adjunta al Departamento de Estado de los EE. UU. también destacó el trabajo de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), la cual preside el juez Ruano.

“Los programas de capacitación de la AGJI, los informes publicados, la promoción en las redes sociales y la conferencia internacional anual son vitales para abordar la corrupción en el sector de la justicia en Guatemala y la región”, añade la publicación.

