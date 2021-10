OJ aclara que nombramiento de jueces es atribución de CSJ

Según el OJ, dicha aclaración se hace para no perjudicar los derechos de jueces y juezas con nombramientos que no sean avalados por la CSJ.

En un comunicado, el Organismo Judicial (OJ) le aclaró al Consejo de la Carrera Judicial, que de acuerdo a la Constitución y la Ley de la Carrera Judicial, el nombramiento de jueces es atribución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Agrega que no puede ser delegada ni asumida por ningún otro órgano y que por ello los traslados a plazas vacantes o nuevas son una competencia exclusiva de la Corte.

Según el OJ, dicha aclaración se hace para no perjudicar los derechos de jueces y juezas con nombramientos que no sean avalados por la CSJ.

Y es que el Consejo de la Carrera Judicial en un comunicado informó que en defensa del sistema de la carrera judicial, presentó una acción constitucional de amparo para garantizar el procedimiento de traslados que pondera la meritocracia conforme a lo regulado en la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento.

Caso de Mynor Moto

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Mauricio Moto Morataya, extitular del Juzgado Tercero Penal, de la Carrera Judicial, luego de que no se presentó a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

Es de mencionar que de momento el Consejo de la Carrera Judicial aún no ha designado en el juzgado tercero de primera instancia penal al juez que sustituirá a Moto Morataya, a quien ese Consejo resolvió excluirlo como juez ya que no se presentó a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener dos órdenes de captura. Y es que de momento, no se ha declarado la vacante de ese puesto, para lanzar la convocatoria.

