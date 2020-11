Pompeo realiza visitas históricas al Golán y a colonia israelí en Cisjordania

Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, Estados Unidos ha mostrado un apoyo sin fisuras a Israel.

Mike Pompeo se convirtió este jueves en el primer secretario de Estado estadounidense en visitar una colonia israelí en Cisjordania, territorio palestino ocupado, y en desplazarse a los Altos del Golán, zona tomada por Israel a Siria.

Pompeo visitó el viñedo de Psagot, situado en el área industrial israelí de Shaar Binyamin, entre Jerusalén y la ciudad palestina de Ramala, escoltado por un importante dispositivo militar, según imágenes de la televisión israelí.

La bodega de Psagot vende la mayoría de su producción en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y Europa y tiene un vino al que dio el nombre de Pompeo, para agradecer al responsable estadounidense su apoyo a los asentamientos israelíes.

Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, Estados Unidos ha mostrado un apoyo sin fisuras a Israel: ha reconocido Jerusalén como capital y también la soberanía israelí en el Golán, tomado a Siria en la guerra de 1967 y anexado en 1981.

“Hoy tendré la suerte de visitar los Altos del Golán. El simple reconocimiento (de este territorio) como parte de Israel fue una decisión de una importancia histórica del presidente Trump”, dijo Pompeo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Proud to support American policy and stand with our great ally Israel. New guidelines outlined today protect Israeli producers and put the United States, and the world, on track towards recognizing reality. https://t.co/AlMHGPY7WF

Wonderful to see the work being done to preserve the ancient @City_of_David and the new discoveries by archaeologists working in the area. Thank you to Ze’ev Orenstein for the fascinating tour of the site of three thousand years of ancient history. pic.twitter.com/oA0FFQ3maP

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 19, 2020