Pompeo pide al papa Francisco luchar contra las persecuciones religiosas en China

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidió este miércoles al papa Francisco que tenga el “valor” de combatir las “persecuciones religiosas” en China, una declaración que suscita tensiones con el Vaticano.

“Pido a todos los líderes religiosos encontrar el valor para enfrentar las persecuciones religiosas de sus propias comunidades, y las de otras profesiones de fe”, declaró Pompeo en el curso de una conferencia a la que asistía el arzobispo británico Paul Gallagher, a cargo de las relaciones de la Santa Sede con otros Estados.

“Los líderes cristianos deben defender a sus hermanos y hermanas en Irak, Corea del Norte y Cuba”, añadió Pompeo tras un violento ataque contra China, a la que acusa de reprimir a las minorías católica y uigur.

Honored to participate in @USinHolySee’s Advancing and Defending International Religious Freedom Through Diplomacy symposium. The Vatican is a vital partner in defending this unalienable right in places where it is under threat. pic.twitter.com/LTcroYr9HQ

