Trump parece admitir su derrota electoral y se retracta después

"Él gano porque la elección fue amañada", escribió Trump en referencia al exvicepresidente de Barack Obama.

Ocho días después de que se anunciaran los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos, Donald Trump pareció admitir su derrota en un tuit publicado este domingo, aunque no tardó en dar marcha atrás y denunciar de nuevo un fraude masivo sin dar ninguna prueba.

El domingo por la mañana, en medio de una larga serie de airados tuits y retuits, el magnate republicano se refirió explícitamente por primera vez a la victoria de Joe Biden.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

El mandatario volvía así a su hipótesis de un fraude masivo -que no ha sido respaldada por ningún dato concreto-, aunque las dos primeras palabras de su tuit (“He won”, “Él ganó”) llamaban la atención por ser la primera vez que las pronunciaba tras el anuncio de los resultados.

El recién nombrado jefe del futuro gabinete de Biden, Ron Klain, dijo a la cadena NBC que el comentario de Trump era “una confirmación más de la realidad de que Joe Biden ganó las elecciones”.

“Si el presidente está preparado para empezar a reconocer esa realidad, es positivo”, dijo.

Pero, poco más de una hora después, y frente a la avalancha de reacciones suscitadas por su mensaje, Trump replicó enérgicamente en el otro sentido.

Why does the Fake News Media continuously assume that Joe Biden will ascend to the Presidency, not even allowing our side to show, which we are just getting ready to do, how badly shattered and violated our great Constitution has been in the 2020 Election. It was attacked,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020