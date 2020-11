Vacunas no llegarán a tiempo para la segunda oleada de Covid-19, advierte la OMS

“Si añadimos las vacunas pero nos olvidamos del resto, el Covid-19 no va a ser eliminado”, advirtió la OMS, que llamó a mantener las medidas preventivas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles que las vacunas contra el nuevo coronavirus (Covid-19) no llegarán a tiempo para erradicar la segunda oleada de contagios, y llamó a seguir combatiendo la pandemia con medidas preventivas.

Durante una sesión de divulgación en redes sociales, Michael Ryan, responsable de la OMS, recordó que las vacunas no son una “solución mágica”, y que los países deberán, de momento, “subir la cuesta” sin esa arma.

“Creo que deberemos esperar entre cuatro y seis meses antes de lograr ningún nivel significativo de vacunamiento”, dijo Ryan.

“Si añadimos las vacunas pero nos olvidamos del resto, el Covid-19 no va a ser eliminado”, advirtió el director de emergencias de la OMS.

Las palabras de Ryan coinciden con el anuncio de la alianza Pfizer/BioNTech, que este miércoles reveló que los resultados definitivos de su vacuna experimental muestran que esta es 95 % efectiva contra el Covid-19.

“Los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia”, dijo Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, anunciando además que la alianza solicitará “en unos días” la autorización de comercialización de la vacuna a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

BREAKING: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that the Phase 3 study of our #COVID19 vaccine candidate has met all primary efficacy endpoints.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 18, 2020