ONU pide 15 mil millones de dólares para comprar vacunas contra el Covid-19

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el miércoles la “inmediata inyección” de 15 mil millones de dólares para un fondo mundial que permita comprar y distribuir vacunas contra el coronavirus (Covid-19).

La iniciativa ACT-acelerator, que lidera la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya recibió unos 3 mil millones del total de 38 mil millones de dólares necesarios para producir y entregar 2 mil millones dosis de vacunas, 245 millones de tratamientos y 500 millones de diagnósticos en el año próximo.

“Esos recursos son ahora cruciales para evitar perder la ventana de oportunidad de hacer compras anticipadas y producción, formar stocks en paralelo a las licencias, estimular la investigación y ayudar a los países a optimizar la nuevas vacunas cuando lleguen”, dijo Guterres en una reunión cumbre virtual.

The ACT-Accelerator will expand access to tests, treatments & a people’s vaccine, but it requires an additional $35 billion to scale-up and ensure maximum impact.

