Moderna anuncia que su vacuna contra el Covid-19 tiene una eficacia de 94,5 %

“Es un momento crucial en el desarrollo de nuestra candidata a vacuna contra el Covid-19”, dijo el jefe de Moderna, Stéphane Bancel.

La empresa de biotecnología estadounidense Moderna anunció este lunes, por medio de un comunicado, que su potencial vacuna contra el nuevo coronavirus (Covid-19) tiene una eficacia de 94,5 % para reducir el riesgo de contraer la enfermedad, similar a la efectividad de 90 % anunciada la semana pasada por la alianza Pfizer/BioNTech.

Esto significa que el riesgo de contraer el Covid-19 se redujo en 94,5 % en el grupo vacunado con respecto al grupo placebo de su gran ensayo clínico en curso en Estados Unidos.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

