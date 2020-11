Iota se degrada a depresión tropical, sumando una decena de muertos

A su paso, no obstante, Iota ya sumaba al menos diez muertos, y amenazaba con agravar aún más la situación en zonas devastadas por el ciclón Eta.

Iota se degradó la madrugada de este miércoles a depresión tropical, poco después de haber llegado a El Salvador y tras haber provocado daños importantes en Nicaragua, donde miles de personas quedaron incomunicadas, sin agua y sin luz.

Según un reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Iota se desplazaba sobre El Salvador con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, y se esperaba que se disipara “más adelante” en la jornada.

Tropical Depression #Iota Advisory 20: Iota Weakens to a Tropical Depression Over El Salvador. Threat of Catastrophic Flash Flooding and Mudslides Will Continue Across Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

El fenómeno tocó tierra la noche del lunes en territorio nicaragüense como huracán de categoría 5, con vientos máximos de 260 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes.

A su paso, no obstante, Iota ya sumaba al menos diez muertos, y amenazaba con agravar aún más la situación en zonas devastadas por el poderoso ciclón Eta, que también golpeó territorio centroamericano hace apenas unos días.

De las diez víctimas mortales, seis se registraron Nicaragua, dos de ellas menores de edad; otros dos en el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; uno más en Panamá y el último en El Salvador.

En Honduras, militares y policías desalojaron a pobladores de zonas de riesgo en la región del valle de Sula y de orillas de los ríos y barrios propensos a deslaves en Tegucigalpa.

En la comunidad de Nueva Jerusalén, en el Caribe, los vientos destruyeron el techo del centro de salud y 38 viviendas, y arrancaron árboles.

Here are the 3 AM CST Nov 18th Key Messages for Tropical Depression #Iota, which remains a significant flooding threat for portions of central America. pic.twitter.com/QXyfTY29TZ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 18, 2020