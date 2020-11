Iota alcanzó las costas nicaragüenses como huracán de categoría 5, con vientos máximos de 260 kilómetros por hora.

El huracán Iota avanzaba este martes hacia el interior de Centroamérica, con intensas lluvias y fuertes vientos pese a haber perdido algo de fuerza tras tocar tierra la noche del lunes en el Caribe norte de Nicaragua.

Iota alcanzó las costas nicaragüenses como huracán de categoría 5, con vientos máximos de 260 kilómetros por hora, según un informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, dejando devastación a su paso. Sin embargo, parecía por fin debilitarse a medida que se desplazaba hacia Honduras y El Salvador.

“El huracán Iota se debilita rápidamente sobre el noroeste de Nicaragua”, indicó el NHC, advirtiendo igualmente que se esperaba que este provocara “vientos catastróficos, marejadas ciclónicas amenazantes para la vida y lluvias torrenciales”.

Hurricane #Iota Advisory 16: Iota Rapidly Weakening Over Northeastern Nicaragua. Life-Threatening Storm Surge, Catastrophic Winds, Flash Flooding, And Landslides Expected Across Portions of Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 17, 2020