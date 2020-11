“Mantengo en mis oraciones a nuestros vecinos”; Biden comparte mensaje por el paso de Iota

El presidente electo se solidarizó con los afectados por el ciclón y dijo que tema del cambio climático será una de las principales prioridades de su administración.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, compartió este martes un mensaje en el que se solidarizó con los afectados por el devastador paso del huracán Iota, ya degradado a tormenta tropical, por Centroamérica.

A través de sus redes sociales, el exvicepresidente demócrata dijo además que el tema del cambio climático será una de las principales prioridades de su gobierno, una vez asuma el mando de la Casa Blanca.

“Mantengo en mis oraciones a todos nuestros amigos y vecinos en el camino del huracán Iota y a los afectados por el huracán Eta en América Central. La creciente frecuencia de estas poderosas tormentas es otra razón por la que luchar contra el cambio climático será una de mis principales prioridades”, escribió Biden en su cuenta de Twitter.

I’m keeping in my prayers all of our friends and neighbors in Hurricane Iota’s path and those impacted by Hurricane Eta across Central America. The increasing frequency of these powerful storms is another reason that fighting climate change will be one of my top priorities.

