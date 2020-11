Huracán Iota se degrada a categoría 1

El Insivumeh espera que el huracán Iota se debilite a tormenta tropical en el transcurso del día.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este martes que el huracán Iota se ha debilitado de categoría 5 a categoría 1.

El servicio meteorológico indicó que continúan con el monitoreo permanente sobre el huracán Iota. Actualmente, este fenómeno natural se encuentra sobre Nicaragua.

Además, indican que esperan que mañana se degrade a depresión tropical. Asimismo, que el centro del huracán se dirija a El Salvador.

En el país persistirán las lloviznas y lluvias intermitentes durante el periodo. El Insivumeh explica que hoy habrá precipitaciones en Petén, Izabal, Franja Transversal del Norte, centro y oriente del país.

Además, informa que el viento predomina del norte moderado con velocidades entre 30 a 40 km/h.

Debido al incremento de lluvias y suelos saturados, el instituto recomienda que se tomen las precauciones necesarias ante la crecida de ríos, inundaciones, derrumbes, daños en la red vial y posibles lahares en la cadena volcánica.

Hurricane Hunters compartió en Twitter un video en el que se observa el ojo del huracán Iota. Las imágenes son espectaculares. También compartieron fotografías. El trabajo de monitoreo fue realizado por aviadores del Comando de la Reserva de la Fuerza Aérea de los EE. UU.

Here is one more look into the eye of Hurricane #Iota. ✈️🌀#ReserveReady #ReserveResilient pic.twitter.com/cJJ0eojtfP

— Hurricane Hunters (@53rdWRS) November 17, 2020